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Kadın Golbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğunu Filistin'e Armağan Etti

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Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek 3. kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı, ödülü Filistin halkına armağan ettiğini açıkladı.

Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek 3. Kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı, ödülü Filistin' halkına armağan ettiğini açıkladı.

IBSA Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldi. Rakibini 8-4 mağlup eden Türkiye A Milli Kadın Golbol Takımı, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa kentinde gerçekleşen turnuvanın final mücadelesinde İsrail'i yine deviren Milli takım, bu zaferle 2015 ve 2019'daki başarılarının ardından üçüncü kez Avrupa şampiyonu ünvanını kazanarak Avrupa'nın zirvesine oturdu. Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımı gönülden kutladığını ve başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Denizli'ye bir daha gurur yaşattılar

İsrail'in Filistin Devleti'ne karşı yürüttüğü savaşın tüm insanlığın yüreğini sızlattığını ve finalde İsrailli takımla girdikleri mücadelenin diğer yarışmalara göre daha çetin geçtiğini söyleyen Denizli sporcular Berfin Altan ve Şeydanur Kaplan, kazandıkları ödülü Filistin halkına armağan ettiklerini açıkladı. Altan ve Kaplan şu sözleri kaydetti: "Yaklaşık bir yıldır Avrupa şampiyonası için hazırlanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Finalde İsrail'le karşılaşmak ve 8-4 gibi üstün bir skorla kazanmak bizim için çok daha anlamlıydı. Aynı zamanda erkek takımımız da İsrail'le yaptığı üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya kazandı. Aynı günde, İsrail'e karşı elde edilmiş iki galibiyet bizim için çok gurur vericiydi. Bu galibiyetleri ülkemize ve Gazze'de sevdiklerini kaybeden Filistin halkına armağan ediyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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