Kadın Futboluna Destek: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da

2024-2025 sezonuna damga vuran kadın futbolcular, 27 Ağustos'ta düzenlenecek II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde ödüllendirilecek. Tören, kadın futbolunun teşvik edilmesi ve gelişimi amacıyla Cer Modern-Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-2025 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirileceği "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" Ankara'da yapılacak.

Kadın Futbolcular Derneğinden yapılan açıklamaya göre, kadın futbolunda 2024-2025 sezonuna damga vuran oyuncular, Cer Modern-Ankara'da 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuşacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonla dünyada giderek yükselen kadın futbolunun Türkiye'de de teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
