Kadın Futbolu 1. ligin şampiyonu Beylerbeyi oldu

Kadın Futbolu 1. ligin 24. hafta maçında Beylerbeyi sahasında Bağçılar Evren Spor'u konuk etti. Beylerbeyi takımı sahadan 1-0 galip geldi. Beylerbeyi, puanını 62'e çıkartarak ligi şampiyon tamamladı ve süper lige yükseldi.

"BU ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Sezon başından beri gerek teknik ekip gerekse oyuncuları ile tek yürek olmayı başaran Beylerbeyi Başkan Tahir Kıran, "Bu şampiyonluğu hak ettik. Sezon başından beri takımımız özveriyle çalıştı ve nihayetinde hedefe ulaşmayı başardı. Kızlarla gurur duyuyorum" dedi.

"BU BAŞARININ ÖYKÜSÜ HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK"

Açıklamasının devamında takımın başarıdan başarıya koşması için bundan sonra da bütün desteği vereceklerini ifade eden Başkan Kıran, "Elde edilen bu başarının öyküsü uzun yıllar hafızalardan bilinmeyecek" şeklinde konuştu.