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Kadın futbolculardan "şiddete hayır"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadın futbolculardan 'şiddete hayır'

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kadın futbolcular, "Şiddete Hayır" pankartıyla sahaya çıktı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kadın futbolcular, "Şiddete Hayır" pankartıyla sahaya çıktı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kadına yönelik şiddette dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve etkili bir şekilde başarıya ulaşabilmesi açısından kadın sporcularımız bugünkü maçlarına kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla böyle bir pankartla çıktılar. Bu açıdan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın ve bilincin en yüksek seviyeye çıkarılması amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu alanlarda faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede ilçemizde gerçekleştirilen spor müsabakalarında 'kadına şiddet insanlık suçudur' yazılı pankart açılmıştır" dedi. - HAKKARİ

Kadın futbolculardan şiddete hayır

Kadın futbolculardan şiddete hayır

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakkari, gençlik, Çukurca, Çınar, Spor, Haberler

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