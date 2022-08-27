Kadın futbolcular 2. lige dolu dizgin hazırlanıyor

Düzce'de profesyonel olarak sahaya çıktıkları ilk yılda 2. Lige yükselen Kadın Futbol Kulübü oyuncu ve teknik kadrosu yeni sezonda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

Düzce'de geçen yıl ilk defa profesyonel ligde sahaya çıkan ve 3. Lig H grubunda mücadele eden Düzce Kadın Futbol Kulübü ilk yılında bir üst lige çıkan takımlar arasında yerini almıştı. Bu yıl 2. Ligde mücadele edecek olan Kadın futbolcular yeni sezon hazırlıklarını Akçakoca'da girdikleri kampla sürdürdü. Günde çift antrenman yapan ve kondisyon depolayan kadın futbolcular, yeni sezonda çıkacakları 2. Ligde fırtına gibi esmek için yoğun tempo da çalışmalarını sürdürürken özellikle kumsalda yaptıkları antrenmanlarla yeni sezona hazır olduklarını da gösterdiler. Kumlarda yaptıkları antrenmanlarda zaman zaman zorlanan kadın futbolcular, zorlu Antrenman temposuna rağmen yeni sezonda oynayacakları 2. Lige hazır olduklarını da gösterdiler.

Geçen yıl 3. Ligde 16 grupta mücadele eden 85 takım arasından ilk 8 takım arasına girerek 2. Lige yükselmişti. - DÜZCE