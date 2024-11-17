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Kadın Futbol Takımı, Osmaniye'nin Maça Çıkmamasıyla Hükmen 3 Puan Kazandı

Kadın Futbol Takımı, Osmaniye'nin Maça Çıkmamasıyla Hükmen 3 Puan Kazandı
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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Osmaniye Kadın Spor Takımı'nın maça çıkmaması nedeniyle sezonun ilk 3 puanını hükmen kazandı. Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, bu durumun takıma moral kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Osmaniye Kadın Spor Takımı'nın maça çıkmaması nedeniyle sezonun ilk 3 puanını hükmen kazandı.

Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı'nda oynanması planlanan sezonun ilk maçında, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Osmaniye Kadın Spor Takımı ile karşı karşıya gelecekti. Ancak konuk takımın sahada yer almaması üzerine maçın hakem heyeti, müsabakayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından müsabakanın 3-0 hükmen tescil edilmesi bekleniyor. Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, alınan ilk 3 puanın kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade ederek, "Takımımız bu sezon için büyük bir motivasyonla hazırlandı. Sahada futbol oynamayı ve mücadele etmeyi tercih ederdik ancak ilk maçtan 3 puanı hanemize yazdırmak güzel bir başlangıç oldu. Hedefimiz sezon boyunca başarılı bir grafik çizmek" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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