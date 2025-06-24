Kadın Futbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonası Heyecanı

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Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ABB Fomget'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor. Ayrıca, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları oynanacak.

KADIN FUTBOLU

13.00 Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ABB Fomget'in, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'ndaki rakipleri belli olacak.

BEŞİKTAŞ

13.00 Beşiktaş Divan Kurulu Başkan adayı Ahmet Akpınar basın buluşması düzenleyecek.

BASKETBOL

- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final

17.30 Fransa-Litvanya

20.30 İtalya-Türkiye

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

22.00 Auckland City - Boca Juniors

22.00 Benfica - Bayern Münih (Orkun Kökçü - Kerem Aktürkoğlu)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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