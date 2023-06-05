Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e coşkulu karşılama (2)

Ercan ATA-Umutcan ÖREN-Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü kupayı Ankara'ya getirdi.

Hava alanında yapılan karşılama törenine sporcu aileleri, kulüp çalışanları Kulüp başkanı Yalçın Demirkol katıldı. Hava alanında yapılan karşılamanın ardından sporcular şehir turunun ardından şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdüler.

Milli Takım kalecisi ve FOMGET takım kaptanı ve kalecisi Selda Akgöz, "Biz yaklaşık 1 hafta önce Mansur Yavaş'ın yanına gittiğimizde ona bu sözü vermiştik. Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Yüzüncü yılda kupa, Süper Lig kupası Ankara'da. Çok mutluyuz bunun tarifi olmaz. Anlatılmaz yaşanır diyelim; yaşıyoruz da şimdi zaten. Bundan sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başarı elde edip orada da Ankara'yı temsil edebilmek" diye konuştu.

SİYASET ASGAROV: TAKIMIMA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Teknik Direktörü Siyaset Asgarov, "Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum. Topçularımız maksimim her şeyi yaptılar ki bu şampiyonluğu Ankara'ya getirdik. Çünkü verdikleri bir söz vardı ve o sözü tuttular. Bundan dolayı da tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

YALÇIN DEMİRKOL: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, "Kıymetli futbolseverler cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olarak kupayı Ankara'ya getirdik" ifadelerini kullandı.

Bunun sözünü sene başında başkanımıza vermiştik diyen başkan Demirkol,?? Kızlarımız da sağolsunlar kolej havasında bu başarıyı bir araya geldik ve taçlandırdık. Kupayı Ankara'ya getirdik. Mansur Başkanımız bu süreçte müthiş destek verdiler kulübümüze. Öncelikle ona şükranlarımızı sunuyoruz yönetim adına. Sporcularımız müthiş bir mücadele örneği gösterdiler özellikle final maçında müthiş bir geri dönüşe imza attılar ve kupayı kazandık. Gururluyuz mutluyuz önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz zaten şampiyon bir kadromuz var. Bunun yeniden yapılanmasına gerek yok birkaç takviyeyle aynı kadroyu muhafaza ederek önümüzdeki yıl hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğimize inanıyorum. Teknik ekibimizi, kızlarımıza, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız finale giderken 'o kupa buraya gelecek' dedi. O kupayı buraya getirdik. Ankaramıza hayırlı olsun İnşallah erkekler futbolunda da Ankaramıza böyle bir kupa nasip olur diye umut ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.