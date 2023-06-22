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Kadın Futbol Süper Ligi şampiyon ABB FOMGET'in bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

Kadın Futbol Süper Ligi şampiyon ABB FOMGET'in bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asılan bayraklar, 27 Haziran'a kadar İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş İstanbul Boğazı Futbol Spor Haberler

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