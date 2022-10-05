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Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yarın yapılacak

Spor Haberleri

Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yarın yapılacak

Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura ve fikstür çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Kadınlar 1. Ligi'nin kura çekimi de yarın saat 12'00'de aynı salonda yapılacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Orhan Saka Konferans Salonu Hasan Doğan Türkiye Futbol Spor Haberler

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