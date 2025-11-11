Haberler

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Müsabakaları Ertelendi

Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın ertelenen 4. hafta maçları oynanacak. Müsabakalar saat 14.00'te başlayacak ve heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK, Galatasaray GAİN-Yüksekova SK gibi takımlar yer alıyor.

? Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın saat 14.00'te oynanacak 4. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat)

Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Şile İlçe)

Galatasaray GAİN- Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)

Hakkarigücü-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)

Amed Sportif Faaliyetler-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)

1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Yeşilbayır Şehir Er Tevfik Cebeci)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
