17 ve 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Güncelleme:
2026 UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye Kadın Futbol Milli Takımları'nın rakipleri kuralar ile belirlendi. 19 Yaş Altı takımı Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile eşleşirken, 17 Yaş Altı takımı İngiltere, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2026 UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi ile 2026 UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi kuraları, UEFA Genel Merkezi'nde çekildi .

Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın'ın Türkiye'yi temsil ettiği kura çekiminde 1. Tur B Ligi 4. Grup'tan A Ligi'ne lider çıkan 17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, İngiltere, İtalya ve Hırvatistan ile eşleşti. Karşılaşmalar 13, 16 ve 19 Mart 2026 tarihlerinde Hırvatistan'da oynanacak.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı ise B Ligi'nde Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, Arnavutluk'un ev sahipliğinde 9, 12 ve 15 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

Kura çekiminin ardından değerlendirmede bulunan 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, takımın ana hedefinin her zaman en üst seviyede yer almak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Nisan ayında oynayacağımız karşılaşmalar bu hedefimize ulaşmak açısından büyük önem taşıyor. B Ligi'nde yer almak bize asla geri adım attırmaz, tam tersine daha da motive eder. Bu maçları kazanarak hak ettiğimiz seviyeye dönmek ve yeniden A Ligi'nde yer almak istiyoruz. Bu jenerasyon gerçekten önemli bir potansiyele sahip. Oyuncularımızın teknik becerileri, oyun zekaları ve fiziksel gelişimleri bizi ileriye dönük olarak çok umutlandırıyor. Bu grubun en değerli özelliklerinden biri de gelişime açık olmaları. Öğrenmeye istekli, çalışmayı seven ve milli takım formasıyla sorumluluk almaktan çekinmeyen bir yapıya sahipler. Bu da bizi hep ileri taşıyacak bir etken. Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn'ın oyun yapılarını en doğru şekilde değerlendirmek için tüm rakiplerimize yönelik kapsamlı bir analiz süreci yürütüyoruz. Her maça aynı ciddiyet ve hazırlık seviyesinde yaklaşacağız. Maç maç odaklanarak, sahaya en yüksek konsantrasyonla çıkacağız."

17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ise İngiltere ve İtalya maçlarının zorluk seviyesinin yüksek olacağını belirterek "Bu seviyede oynadığımız her maç oyuncularımızın gelişimine önemli katkı sağlıyor. Hırvatistan maçı ise bizim için kritik önem taşıyor. Mart ayında Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada öncelikli hedefimiz grubumuzu ilk üç sırada bitirerek A Ligi'nde kalıcı olmak. Tüm hazırlıklarımız bunun üzerine olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
