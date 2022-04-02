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Kadın futbol maçında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Kadın futbol maçında gerginlik Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faliyetler-Fenerbahçe maçının sonlarında olaylar çıktı ve saha karıştı.

- Kadın futbol maçında gerginlik

İSTANBUL - Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faliyetler-Fenerbahçe maçının sonlarında olaylar çıktı ve saha karıştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golün ardından Fenerbahçe taç atışı kullanırken, ev sahibi ekipten bir oyuncu Beyzanur'a saldırdı ve sahada bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de müdahale ettiği olaylarda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olaylar sırasında tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular güvenlik güçleri eşliğinde sahayı terk etti.

Kadın futbol maçında gerginlik

Kadın futbol maçında gerginlik

Kadın futbol maçında gerginlik

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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