Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! - Haberler

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Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası!

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01 Futbol Kulübü, federasyona başvuru yaptı.

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, yapılan başvuruya henüz cevap gelmediğini belirterek, "Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. Açıklamamızı daha sonra yapacağız" dedi.

Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 karşı karşıya geldi. Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu. Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği iddia edildi. Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun haklı bulduğu itiraz TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Adana Ordu Spor Haberler

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