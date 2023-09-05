Türkiye Briç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kadın Briç Milli Takımı'nın 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığı duyuruldu. Milli takımımız, üstün performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve briç dünyasının en iyileri arasına isimlerini bir kez daha yazdırdı.

Kadın Briç Milli Takımı, 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Türkiye Briç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadın millilerimiz, sadece spor alanında değil, aynı zamanda azim ve özverinin sembolü olarak da öne çıkmakta ve yeni nesillere örnek olmaktadır" denildi.

Türkiye Briç Federasyonu'ndan bugün yapılan açıklamada; Kadın Briç Milli Takımı'nın 46. Dünya Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığı duyuruldu. Briç Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"Kadın Briç Milli Takımımız, briç dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda muhteşem bir başarıya daha imza attı. Yeniden gümüş madalya ile taçlanan milli takımımız, üstün performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarı odaklı, briçteki ustalıklarıyla öne çıkan kadın milli takımımız, Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Kaptan Gökhan Yılmaz'dan oluşuyordu.

2022 Avrupa Şampiyonasında ilk sekize girerek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde eden takımımız, 24 ülke takımının katıldığı bu şampiyonada grup eleme maçlarını dördüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Amerika'yı mağlup ederek yarı finale yükselen takımımız, yarı finalde Norveç takımıyla karşılaştı ve 6 maçını da üstün bir performansla tamamlayarak finale yükseldi. Finalde İsrail ile karşılaşan sporcularımız, 1-2 Eylül tarihlerinde oynanan 6 devrelik maçların ardından briç dünyasının en iyileri arasına isimlerini bir kez daha yazdırdı. Bricin sultanları, 45. ve 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonalarında elde ettiği gümüş madalyalarla, sürekli başarısını kanıtlamış ve Türk sporuna gurur kaynağı olmuştur.

"KADIN MİLLİLERİMİZ, SADECE SPOR ALANINDA DEĞİL, AYNI ZAMANDA AZİM VE ÖZVERİNİN SEMBOLÜ OLARAK DA ÖNE ÇIKMAKTA VE YENİ NESİLLERE ÖRNEK OLMAKTADIR"

Bu büyük başarıda başta kaptan ve antrenörümüz milli sporcu Gökhan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese ve Milli Takımlar Sponsoru Turkon Line'a teşekkür ederiz. Kadın millilerimiz, sadece spor alanında değil, aynı zamanda azim ve özverinin sembolü olarak da öne çıkmakta ve yeni nesillere örnek olmaktadır."