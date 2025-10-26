Haberler

Kadın Boks Milli Takımı, Riyad 2025 İçin Hazırlanıyor

Kadın Boks Milli Takımı, Riyad 2025 İçin Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadın Boks Milli Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları için Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp düzenliyor. Antrenör Nazım Yiğit, takımın madalya kazanma hedefinde olduğunu vurguladı.

Kadın Boks Milli Takımı ile Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı, ikili kampla Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanan milli takımın kampına Azerbaycanlı boksörler de dahil oldu.

Boksörler, ikili kampla organizasyona hazırlanıyor.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nın büyükler kategorisinde bu yılın son organizasyonu olduğunu söyledi.

Kampı 1 Kasım'da tamamlayacaklarını ifade eden Yiğit, "Oraya ikinci takımı götürüyoruz, A takımı götürmüyoruz. Ama iyi takım, kaliteli takım. Madalyalarla döneceğiz inşallah." dedi.

Azerbaycan ile ortak kamp yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu yılı böyle kapatıyoruz. Bu yıl verimli geçti. Çok güzel olmasa da çok iyi başarılar aldığımıza inanıyorum. Alttan gelen 23 yaş altı da güzel bir takım. Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı boksör Zeyneb Rahimova ise Türk Kadın Boks Milli Takımı ile ortak kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Kardeş Türk takımı ile birlikte hazırlanıyoruz. Her şey çok iyi, antrenmanlar iyi gidiyor. Oradan madalyalarla döneceğimize eminim. Türk kadın boksu çok iyi bir durumda. Birlikte kamplar yaptıkça gelişmemize yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.