Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşılaşacak.

Ligde tamamlanmayan tek çeyrek final serisi olan eşleşmede iki taraf da sahasındaki maçı kazanmayı başardı.

Normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, ilk maçı sahasında 72-71 kazandı. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan BOTAŞ da sahasındaki maçta rakibini 83-77 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-BOTAŞ maçının galibi, Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Nesibe Aydın'nın ardından son yarı finalist olacak. Maçı kazanan takım yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olmaya hak kazanacak.