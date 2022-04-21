Kadın basketbolunda play-off heyecanı başlıyor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda play-off heyecanı yarın oynanacak çalışmalarla başlayacak.
AYDIN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda play-off heyecanı yarın oynanacak çalışmalarla başlayacak.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversite play-off biletini almıştı.
İlk 4 sıradaki takımların ev sahibi avantajıyla başlayacağı çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.
Ligde çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
İlk maçlar:
Yarın:
14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)
16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
23 Nisan Cumartesi:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
İkinci maçlar:
25 Nisan Pazartesi:
16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)
19.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)
26 Nisan Salı:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)