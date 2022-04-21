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Kadın basketbolunda play-off heyecanı başlıyor

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Kadın basketbolunda play-off heyecanı başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda play-off heyecanı yarın oynanacak çalışmalarla başlayacak.

AYDIN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda play-off heyecanı yarın oynanacak çalışmalarla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversite play-off biletini almıştı.

İlk 4 sıradaki takımların ev sahibi avantajıyla başlayacağı çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

İlk maçlar:

Yarın:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

23 Nisan Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

İkinci maçlar:

25 Nisan Pazartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)

19.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)

26 Nisan Salı:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Play Off, Aydın, Spor, Haberler

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