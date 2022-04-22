Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en iyi 5'ine Ankara takımlarından 4 oyuncu seçildi.

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en iyi 5'ine Ankara takımlarından 4 oyuncu seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi 5'i belli oldu.

Play-off'a ligde mücadele eden dört Ankara takımı olan OGM Ormanspor, Nesine Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi kalmayı başardı. Bu takımlardan birer oyuncu da sezonun en iyi 5'ine girmeyi başardı.

Çankaya Üniversitesi'nden La Tanya White 22.2, BOTAŞ'tan Jelena Dubljevic 21.2, Nesibe Aydın'dan Alaina Coates 28.4 ve Nesibe Aydın'dan Tearia Mc Cowan 29 verimlilik puanıyla en iyi 5'e girdi. Ankara takımlarının basketbolcularının dışında sezonun en iyileri arasına giren diğer isim 22.5 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Safiport'un yıldızı Alina Iagupova oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Ankara, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title