Kadın A Milli Takımı Rövanş İçin İzmir'e Geliyor

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında geçen cuma günü deplasmanda Kosova'yı 4-0 yenerek büyük avantaj elde eden Kadın A Milli Takımı rakibini yarın İzmir'de rövanşta ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele futbolseverlere ücretsiz olacak. 3 yıl aradan sonra İzmir'de sahaya çıkacak kadın millilerimiz rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 farklı yenilgide rakibini saf dışı bırakıp UEFA Uluslar B Ligi'nde kalacak. Ay-yıldızlı ekibimiz İzmir'de son olarak yine Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Şubat 2022'de 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda Sırbistan'la karşılaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor