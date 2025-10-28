Haberler

Kadın A Milli Takımı, Kosova ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Güncelleme:
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen Türkiye, rövanşında rakibini İzmir'de ağırlıyor. Kadın A Milli Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası için mücadeleye devam etmek istiyor.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine'de Kosova'yı 4-0 yenen Kadın A Milli Takımı, bugün rakibini rövanş maçında ağırlıyor.

Türkiye-Kosova mücadelesi, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor'un naklen yayınlayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Michalina Diakow yönetecek. Diakow'un yardımcılıklarını Paulina Baranowska, Aleksandra Mostowska yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Miriama Bokova olacak. İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nden devam edecek.

2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri yolu

24 Haziran-25 Temmuz 2027 tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri grup kuraları, 4 Kasım 2025 tarihinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek.

Kosova'yı elemesi halinde B Ligi'nde devam edecek Milliler; Şubat, Nisan ve Haziran aylarındaki grup maçları sonucunda Ekim ve Aralık ayları arasında oynanacak Play-Off maçlarına katılma mücadelesi verecek.

32 Takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 10 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak. Kalan 6 takım; A, B ve C Ligleri'nde oynanacak Play-Off maçları sonrası belli olacak. Play-Off'lardan gelecek 7 takımın, dünya sıralamasına göre ilk 6'sı, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 7. olan son takım ise kıtalar arası Play-Off oynayacak ve rakibini elediği takdirde, Avrupa kıtasından 11. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak. - İSTANBUL

Haberler.com
