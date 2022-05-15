Kadıköy'de tribünler kapalı gişe - Haberler

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe
İhlas Haber Ajansı - Spor
Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de oynanan sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stat çevresinde toplanan futbolseverler, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor