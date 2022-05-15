Kadıköy'de tribünler kapalı gişe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

İhlas Haber Ajansı - Spor
Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de oynanan sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stat çevresinde toplanan futbolseverler, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title