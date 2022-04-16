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Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaşacağı mücadelede tribünler kapalı gişe oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Göztepe maçına yoğun ilgi gösterirken, satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları saat 16.30'da açıldı. - İSTANBUL

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Gişe, Spor, Haberler

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