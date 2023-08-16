Kadıköy'de trafik denetiminde 145 sürücüye ceza

Kadıköy'de yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Hız yapan, abart egzoz kullanan sürücülere ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde, 351 araç kontrol edildi ve 145 sürücüye toplam 329 bin 892 TL'lik para cezası uygulandı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, KADIKÖY'DE trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Hız yapan, abart egzoz kullanan sürücülere ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimlerinde, 351 araç kontrol edildi. 145 sürücüye toplam 329 bin 862 TL'lik para cezası uygulandı.

Bağdat Caddesi ve sahilyolunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 22.00- 06.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı. Trafik ekipleri, hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçları denetledi. Denetimler sırasında 351 araç kontrolden geçti. Kurallara uymayan 145 sürücüye, toplam 329 bin 892 TL'lik ceza uygulandı.

22 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 3 sürücüye drift yapmak, 2 sürücüye yetkisiz çakar-siren kullanmak, 18 sürücüye alkollü araç kullanmak, 9 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 4 sürücüye abart egzoz, 52 sürücüye radar-aşırı hız, 3 sürücüye makas atmak, 1 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 sürücüye film cam, 10 sürücüye muayenesiz araç, 1 sürücüye ehliyeti yanında bulundurmamak, 3 sürücüye seyir halinde telefon kullanmak, 9 sürücüye sigortasız araç maddelerinden, 25 sürücüye ise diğer maddelerden ceza uygulandı. 351 aracın kontrol edildiği denetimlerde 145 sürücüye işlem yapılırken, 22 araç da trafikten men edildi.