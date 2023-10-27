Kadıköy'de Taksilere Yönelik Denetim: İhlal Edenlere Cezalar Kesildi

Kadıköy'de polislerce taksilere yönelik yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası kesildi. Kontrollerde, emniyet kemeri takmamaktan, trafik işaret levhalarına uymamaktan ve diğer trafik kurallarına uymamaktan ceza uygulandı.

Kadıköy'de polislerce taksilere yönelik yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kontrollerde, 7 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 3 şoföre trafik işaret levhalarına uymamaktan ve 3 sürücüye de trafik güvenliğiyle ilgili diğer kurallara uymamaktan 436'şar lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza uygulandı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri kullanmayan bir şoförün taksisindeki 3 turist yolcunun kemerlerinin takılı olması dikkati çekti.