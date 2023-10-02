Kadıköy'de Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimde 32 Kişiye Ceza Yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 32 motosiklet sürücüsüne 35 bin 770 lira ceza yazıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 32 motosiklet sürücüsüne 35 bin 770 lira ceza yazıldı.

Kadıköy'de motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından yapılan ihlaller kontrol edildi. Kural ihlali yapan 32 motosiklet sürücüsüne toplamda 35 bin 770 lira ceza yazılırken ehliyetsiz sürücülerin kullandığı 3 motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Denetimlerde, sürücülere kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulundu.