Kadıköy'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: 75 Bin 900 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde motosiklet sürücülerine toplam 75 bin 900 lira ceza yazıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde motosiklet sürücülerine toplam 75 bin 900 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi. Kural ihlali yapan 31 motosiklet sürücüsüne toplam 75 bin 900 lira ceza uygulandı. Ekipler denetime giren motosiklet sürücülerine kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulundu.