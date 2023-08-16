Kadıköy'de Modifiyeli ve Alkollü Araçlara Denetim

Kadıköy'de trafik ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdoğan Taşkın, 'Yapacak bir şey yok, tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın' dedi.

KADIKÖY'de trafik ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdoğan Taşkın, "Yapacak bir şey yok, tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın" dedi

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. Araçları tek tek durduran ekipler, sürücüleri alkol kontrolünden geçirdi. Bu kontrol sırasında alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan Taşkın'a cezai işlem uygulandı. Cezayı öğrenen sürücü denetimi takip eden gazetecilere 'Cezayı siz ödeyin' dedi. Alkollü sürücü Taşkın, polis merkezine götürülürken, denetim noktasına gelen arkadaşı ise otomobili teslim almaya çalıştı. Ancak polis, otomobili otoparka çekti.

Erdoğan Taşkın, 'Bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu akşam ilk defa trafiğe çıktım onda da yakalandım. Ceza yedik mi bilmiyorum, kaç promil onu da bilmiyorum. İki katı promil alkollü olabilir. Yapacak bir şey yok, tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın" dedi.

Kadıköy sahil yolu üzerinde 23.00 - 01.00 saatleri arasında yapılan trafik denetiminde 47 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 31 sürücüye toplam 89 bin 948 TL ceza uygulandı.