Kadıköy'de maçı 38 bin 802 taraftar izledi Spor Haberleri Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini 38 bin 802 biletli seyirci takip etti. Fenerbahçe- Kayserispor mücadelesini 38 bin 802 biletli seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı 38 bin 802 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, deplasman tribününde 50'ye yakın Kayserispor taraftarı takımlarını destekledi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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