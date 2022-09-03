Kadıköy'de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
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Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini 38 bin 802 biletli seyirci takip etti.
Fenerbahçe- Kayserispor mücadelesini 38 bin 802 biletli seyirci takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı 38 bin 802 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, deplasman tribününde 50'ye yakın Kayserispor taraftarı takımlarını destekledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor