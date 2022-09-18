Kadıköy'de 39 bin 520 kişi tribünde
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Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini 39 bin 520 seyirci takip etti.
Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini 39 bin 520 seyirci takip etti.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde tribünleri 39 bin 520 biletli seyirci doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, yaklaşık 50 Alanyaspor taraftarı da takımını deplasmanda yalnız bırakmadı.
(Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor