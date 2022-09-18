Kadıköy'de 39 bin 520 kişi tribünde Spor Haberleri Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini 39 bin 520 seyirci takip etti. Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini 39 bin 520 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde tribünleri 39 bin 520 biletli seyirci doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, yaklaşık 50 Alanyaspor taraftarı da takımını deplasmanda yalnız bırakmadı. (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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