Kaçkar Dağları'nda Dünya Serisi Ultra Maraton Heyecanı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, "Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu olan UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB', Rize'de bulunan Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek" dedi.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB' Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 26-28 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonunun yurt dışı tanıtımı için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek verecek. Organizasyon yarışacak olan sporcular, 'Kaçkar 100K', 'Kaçkar 50K' ve 'Kaçkar 20K' parkurlarında dereceye girmek için ter dökecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci; 6 kıtadan, 55 ülkeden 2 bine yakın koşucunun katılacağı elit organizasyonun ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Temurci, UTMB organizasyonunun yaklaşık 5 kıta ve 40'tan fazla ülkede her yıl gerçekleştirildiğini ifade ederek, "UTMB organizatörleriyle yaklaşık 2 yıldır süren bir çalışmamız var. İlk önce onların bölgeye gelmesi, Kaçkarları incelemeleri, teknik gezilerinde bulunmasından ve karar verilmesinden sonra Kaçkarlar UTMB'nin takvimine alındı. 2023 yılında Sayın Bakanımızın talimatıyla ve katılımıyla Rize'de bir spor turizmi çalıştayı gerçekleştirmiştik. Aslında bu organizasyon, bu çalıştayın en somut ve en büyük çıktılarından bir tanesi. Bu organizasyonu bizim sahiplenmemiz, bakanlığımızın himayesinde yürütülmesi bizim tabii spor turizmiyle ilgili stratejilerimizle de çok uyuşan bir yönü de var. Dediğim gibi 2 yıldır dağlarda, Rize'de yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarından, güzergahların oluşturulması, parkurların işaretlenmesine kadar birçok çalışma Rize Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülüyor. Umarız 'bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına katkıları olur' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAÇKARLARIN, MACERA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ POTANSİYELİ VAR'

Organizasyonu, Türkiye'nin ve bölgenin spor turizmi imkanlarının ve potansiyelinin tanıtılması noktasında değerlendirdiklerini kaydeden Temurci, "Kaçkarların doğa sporları, dağ sporları ve macera turizmi açısından çok önemli bir potansiyeli var. Biz bu potansiyelin Kaçkarlar ve Türkiye'de kalmasını istemiyoruz açıkçası. Dünyanın bu zenginliği görmesini istiyoruz. Tabii bu zenginliği görmek için de mutlaka oraya bölgeye gelip, dağlara gelip dağları görmeniz, yürümeniz, koşmanız gerekiyor. Bunu anlatmakla, tarif etmekle bu hissi yakalamanız mümkün değil. Bölgeyi, yarış sırasında ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden basın mensuplarıyla sosyal medya fenomenleri aracılığı ile tanıtmış olacağız" diye konuştu.

'55 ÜLKEDEN, 2 BİNE YAKIN YARIŞMACI ORGANİZASYONA KATILACAK'

'Kaçkar UTMB Organizasyonu'na katılımın beklenenin üzerinde olduğunu söyleyen Temurci, "Bu bizi en çok sevindiren gelişmelerden bir tanesi. Dün itibariyle başvurularımız bitti. Şu ana kadar 55 ülkeden 2 bine yakın yarışmacı ve sporcu bu organizasyona katılacak. Tabii yarışma 3 farklı kategoriden oluşuyor. Bunlar; 100, 50 ve 20 kilometre parkurlar. 100 km'lik parkurda daha çok performans seviyesi yüksek kişiler burada yarışıyor. Şu ana kadar 400'e yakın sporcu bu parkura başvurmuş durumda. 50 kilometre parkuruna şu ana kadar 650'ye yakın bir yarışmacımız başvurdu. 20 kilometrede ise yaklaşık 750'ye yakın yarışmacı bu parkurları koşacak. Tabii baktığımız zaman katılımcıların yüzde 65'i erkek, yüzde 35'i kadın yarışmacılardan oluşuyor. UTMB'nin genel ortalamasına baktığımız zaman kadınlarda katılım yüzde 30, dolayısıyla burada kadınlarda yüzde 35'i yakalamamız bizim açımızdan da çok memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye'de kadınlardan yarışa çok ciddi bir teveccüh var. Dolayısıyla yarışın ilk yarış olması hasebiyle ve bu kadar katılımcı sayısının yüksek olması bizi sevindiren gelişmelerden bir tanesi. Biz bu yarışa 'tek yarış' olarak bakmıyoruz. 2029'un sonuna kadar bu yarışı inşallah Kaçkarların zirvesinde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.