Kaçan topun peşinde başlayan boks hikayesini altın madalyayla taçlandırmak istiyor

Bodrum katında bulunan boks salonuna kaçan futbol topunun peşinden gitmesi sonrası bu sporla tanışan 16 yaşındaki Refik Kartal'ın hedefi, önce Avrupa Şampiyonası, ardından da olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'yla Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Refik Kartal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü olan ve altın madalya hedefini bu yıl gerçekleştirmek isteyen Refik Kartal, boksa 4 yıl önce tesadüfen başladığını söyledi.

Ankara'da mahallede arkadaşlarıyla futbol oynarken topun bir binanın bodrum katına kaçtığını belirten Refik, "Oranın boks salonu olduğundan haberimiz yoktu. Arkadaşlarımla topu almaya gittiğimde antrenörüm Abbas Taşdelen bizi içeri çağırdı. Bizimle konuşurken, ben de torbaya birkaç yumruk attım. İyi bir boksör olabileceğimi söyleyerek salona davet etti." dedi.

O yıl ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldığını anlatan Refik, "Türkiye şampiyonu oldum. 2019, 2020 ve 2021'de de yenilgisiz Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Orada yarı finalde Rus rakibime yenilerek Avrupa üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Türkiye'deki turnuvalarda yenilgisi bulunmuyor

Boks kariyerinde bugüne kadar Türkiye'de hiç mağlubiyet yaşamadığına işaret eden milli boksör, "Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na katılacağım. Çok iyi çalıştık. Takım olarak çok güzel dereceler elde edeceğiz. Kendime de inanıyorum. Yarım kalan işimi tamamlayıp Avrupa şampiyonu olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Asıl hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Refik, "Bodrum katına kaçan bir topla başlayan hikayenin buraya kadar gelebileceğine ben de inanmıyordum. Bundan sonraki hedefim olimpiyat şampiyonluğu." şeklinde konuştu.

Milli takım antrenörü Abbas Taşdelen ise Avrupa'da takım olarak şampiyon olmak istediklerini dile getirerek, "Refik Kartal, arkadaşlarıyla birlikte kaçan bir topu almak için boks salonuna geldi. Birkaç arkadaşıyla onu çalıştırdım. 2018'den itibaren hep Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa'da geçen yıldan yarım kalan işimiz var. Bunu Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda tamamlayacağız. Orada İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.