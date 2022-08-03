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Kabakcı'dan tesis ziyareti

Kabakcı'dan tesis ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas'ta bulunan tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas'ta bulunan tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette yapımı devam eden portatif yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Kabakcı "Portatif yüzme havuzumuzun inşaatını yakın zamanda tamamlayıp sporcularımızın hizmetine açacağız" dedi. İl Müdürü Kabakcı Talas Gençlik Merkezi etrafında çevre düzenlemesinde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali İhsan Su gençlik Talas Spor Haberler

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