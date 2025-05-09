Kaan Türkmen, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Adana'da düzenlenen taekwondo şampiyonasında Aydın'ı temsil eden Kaan Türkmen, Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Adana'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda başarılı sporcunun yer aldığı şampiyonaya katılan Kaan Türkmen, Aydın'ı temsil etti. 65 kilo Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Aydınlı sporcu, performansıyla dikkat çekerken, kıyasıya mücadelelerin yer aldığı şampiyonada Türkiye derecesi elde etti. Rekabetin en üst seviyede yaşandığı turnuvada Kaan Türkmen, Türkiye üçüncüsü oldu. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "6-8 Mayıs tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, 65 kilogram Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden sporcumuz Kaan Türkmen, Türkiye 3.'sü oldu. Sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN