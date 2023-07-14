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Kaan Işık Koşaner, Wimbledon'da Japon rakibini yendi

Spor Haberleri

Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Wimbledon'ın 14 yaş altı tek erkekler kategorisinde Japon Daiki Ando'yu 2-0 yenerek galip geldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın 14 yaş altı tek erkekler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Japon Daiki Ando'yu 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyona 5 numaralı seribaşı olarak katılan milli tenisçi, A Grubu'ndaki ikinci maçına çıktı.

Daiki Ando karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip gelen Kaan Işık Koşaner, gruptaki ikinci maçından da galip ayrıldı.

Milli tenisçi, gruptaki ilk karşılaşmasında Taylandlı Ryu Kotikula'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Işık Koşaner Wimbledon Japon Spor Haberler

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