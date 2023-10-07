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Juventus Torino'yu 2-0 mağlup etti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti. Golleri Federico Gatti ve Arkadiusz Milik kaydetti. Kenan Yıldız ise maçın 86. dakikasında oyuna girdi.