Juventus Torino'yu 2-0 mağlup etti
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti. Golleri Federico Gatti ve Arkadiusz Milik kaydetti. Kenan Yıldız ise maçın 86. dakikasında oyuna girdi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında, Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Federico Gatti ve 57. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi.
Bu sonuçla Juventus, puanını 17'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Torino ise 9 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Spor