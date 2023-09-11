Juventus'ta Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Pogba, iki yıl futboldan men cezası alabilir.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.
30 yaşındaki Pogba, doping yapmaktan suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir.
Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadeleye yedek başlayan Pogba, forma şansı bulamamıştı.
Kaynak: AA / Spor