Juventus, Serie A'da bu sezon ilk puan kaybını yaşadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Juventus ile Sampdoria 0-0 berabere kaldı.

Lige şampiyonluk hedefiyle giren takımlardan Juventus, Cenova'da Sampdoria'ya konuk oldu. İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi ve Juventus ile Sampdoria puanları paylaştı.

Bu sonuçla, Juventus, Serie A'da bu sezon deplasmandaki ilk maçında puan kaybı yaşadı. Juventus, 4 puanla 4. sırada yer alırken, Sampdoria ise bu maçla bu sezon ilk puanını almış oldu.

Serie A'da oynanan diğer maçta, Roma konuk ettiği Cremonese'yi Chris Smalling'in 65. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3 puan aldı.

Roma, ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla lider Napoli ve ikinci sıradaki Inter'in ardından gol averajıyla 3. sıraya yerleşti.

Maçın ilk yarısının son anlarında omzundan sakatlanan Nicolo Zaniolo, oyuna devam edemedi.