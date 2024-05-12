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Juventus, Salernitana ile berabere kaldı

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İtalya Serie A'da Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Salernitana, 27. dakikada öne geçti ancak Juventus, 90+1'de gol buldu.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Salernitana, 27. dakikada Niccolo Pierozzi'nin golüyle Juventus karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Juventus, 90+1'de Adrien Rabiot'un golüyle 1 puanı kurtardı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 74 puanla ikinci, Bologna ve Juventus ise 67'şer puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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