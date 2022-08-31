Juventus, PSG'den Leandro Paredes'i satın alma opsiyonuyla kiraladı Spor Haberleri İtalya ekibi Juventus, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. İtalya ekibi Juventus, Fransa'nın Paris Saint-Germain ( Psg ) takımından Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Juventus Kulübü, PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Paredes'in satın alma opsiyonunun 22,6 milyon avro olduğunu duyurdu. Kariyerinde Boca Juniors, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019'da PSG'ye transfer oldu. PSG'de 117 maça çıkan Paredes, üçer lig ve Fransa Süper Kupa, 2 Fransa Kupası ve bir Fransa Lig Kupası zaferleri yaşadı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Leandro Paredes Juventus Fransa PSG Spor Haberler

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