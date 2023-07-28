Juventus Konferans Ligi'nden Men Edildi

UEFA, Juventus'un Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon Euro para cezası aldığını açıkladı. Fiorentina, Juventus'un yerine Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Juventus, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından men edildi. İtalyan ekibine 20 milyon Euro da para cezası verildi. Bu sezon Konferans Ligi'ne Juventus'un yerine Fiorentina katılacak.