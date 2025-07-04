Juventus, Jonathan David'i Transfer Etti

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İtalya Serie A ekibi Juventus, Lille'de sözleşmesi sona eren Kanadalı forvet Jonathan David ile anlaşmaya vardığını açıkladı. David, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maçta 25 gol attı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Lille'de sözleşmesi sona eren Kanadalı futbolcu Jonathan David'i kadrosuna dahil etti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Jonathan David, Lille'de geçen sezon forma giydiği 49 resmi maçta 25 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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