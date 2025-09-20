Haberler

Juventus, Hellas Verona ile 1-1 Berabere Kaldı

Juventus, Serie A'nın 4. haftasında oynadığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Müsabakada Juventus'un golünü Francisco Canceiçao, ev sahibi takımın eşitlik golünü ise Gift Orban kaydetti.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Müsabakanın 19. dakikasında Juventus, Francisco Canceiçao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk puanını kaybını yaşadı ve puanını 10 yaptı. Hellas Verona ise puanını 3'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
