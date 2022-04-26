Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 34. haftanın kapanış maçında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Juventus ile orta sıralardaki Sassuolo, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 39. dakikada Giacomo Raspadori ile 1-0 öne geçerken, devre bitmeden Juventus 45. dakikada Paulo Dybala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarının son anlarında konuk ekip de Moise Kean sahneye çıkarak, 88. dakikada Juventus'a galibiyeti getiren golü attı: 2-1

Siyah-beyazlı takım, Sassuolo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosunda yer alan milli futbolcular; Mert Müldür ve Kaan Ayhan, ilk 11'de başladıkları mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo, 46 puanla 10. basamakta kaldı. Yeşil-siyahlılar, bugünkü yenilgiyle ligde son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.