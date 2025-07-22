Juventus, Francisco Conceiçao'nun Bonservisini Aldı

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İtalya'nın ünlü futbol takımlarından Juventus, Porto'dan kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini 32 milyon avro karşılığında aldı. 22 yaşındaki milli futbolcu ile 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

İtalya ekibi Juventus, geçen sezon Portekiz'in Porto takımından kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı.

Juventus, 22 yaşındaki Portekizli milli futbolcu Conceiçao ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Porto ise transferin 32 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine Porto'da başlayan kanat oyuncusu, 2022'de Hollanda temsilcisi Ajax'a transfer olduktan 1 yıl sonra Portekiz ekibine döntdü.

Conceiçao, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 40 maçta 7 gol attı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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