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Juventus, Bologna ile 3-3 berabere kaldı

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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, deplasmanda Bologna ile 3-3 berabere kaldı. Bologna, üç golle öne geçmesine rağmen Juventus'un golcü oyuncuları cevap vererek maçı beraberlikle tamamladı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, deplasmanda Bologna ile 3-3 berabere kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda Juventus'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin 2 ve 53, Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikada attığı gollerle 3-0 üstünlük yakaladı.

Juventus, rakibine Federico Chiesa'nın 76, Arkadiusz Milik'in 83 ve Kenan Yıldız'ın 84. dakikada kaydettiği gollerle cevap verdi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Maça 57. dakikada dahil olan Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.

Bu sonuçla 68'er puana yükselen iki takımdan Bologna, averajla Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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