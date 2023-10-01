Haberler ›› Spor ›› Juventus Atalanta ile berabere kaldı

Juventus Atalanta ile berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı. Kenan Yıldız 75. dakikada oyuna girdi. Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi. Diğer maçlarda Udinese Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna Empoli'yi 3-0 yendi.