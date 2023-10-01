Juventus Atalanta ile berabere kaldı
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı. Kenan Yıldız 75. dakikada oyuna girdi. Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi. Diğer maçlarda Udinese Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna Empoli'yi 3-0 yendi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı.
Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.
Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor