Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı

Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Galli oyuncusu Aaron Ramsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.

 - Güncelleme:

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Galli oyuncusu Aaron Ramsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

İtalya basınına göre, Juventus'ta haftalık 400 bin sterlin kazanan Ramsey, İngiltere Premier Lig veya Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekipleriyle transfer görüşmeleri yapıyor.

Uzun yıllar formasını giydiği Arsenal ile kontratının sona ermesinin ardından Ramsey, 2019 yılında Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Aaron Ramsey Juventus Futbol İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title