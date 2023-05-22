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Juventus'a puan silme cezası verildi

Juventus'a puan silme cezası verildi

Spor Haberleri

İtalya SerieA ekibi Juventus'a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.

İtalya SerieA ekibi Juventus'a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.

İtalyan ekibi Juventus'a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek.

Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Juventus İtalya Spor Haberler

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