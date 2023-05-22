Juventus'a puan silme cezası verildi
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İtalya SerieA ekibi Juventus'a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.
İtalya SerieA ekibi Juventus'a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.
İtalyan ekibi Juventus'a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek.
Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor