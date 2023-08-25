Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın transfer iddialarını yalanladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Klopp, 27 Ağustos Pazar günü Newcastle United'a konuk olacakları lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Söylentiler hakkında konuşmak zor çünkü bizim açımızdan konuşacak hiçbir şey yok. Gelen bir teklif olmadı. Salah, bir Liverpool oyuncusu. O konuda bir değişiklik yok. Ortada bir teklif olsaydı da cevabımız 'hayır' olurdu. İşte bu kadar." ifadelerini kullandı.

Salah'ın geleceğine ilişkin endişesi olup olmadığı sorulan Klopp, "Salah, kendisini yüzde yüz Liverpool'a adamış durumda. Hayat felsefem, sadece bir sorunla karşılaştığımda onun üzerine düşünmektir. Şimdilik kesinlikle hiçbir şey yok. Gelecekte farklı bir durum oluşursa o zaman bunu düşünebilirim." diye konuştu.

Liverpool'da 2017'den bu yana forma giyen 31 yaşındaki Salah'ın takımıyla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.